JLR investiert in Personal und Technologie

Die übrigen 100 Stellen entstehen im Electric Propulsion Manufacturing Centre (EMPC) in Wolverhampton, einem Schlüsselstandort innerhalb der industriellen Struktur von JLR. Dort werden die Techniker für die Wartung modernster Maschinen zur Montage von Batteriepacks und der Produktion von Electric Drive Units (EDUs) verantwortlich sein – zentrale Komponenten der kommenden Elektrofahrzeuge.

Nigel Blenkinsop, Executive Director of Industrial Operations bei JLR, betonte die Bedeutung der Neueinstellungen: „Investitionen in Menschen und moderne Technologien stehen im Zentrum unserer Reimagine-Strategie. Da der Umbau unserer künftigen Fabriken bereits in vollem Gange ist, suchen wir nun talentierte Technikerinnen und Techniker, die mit Begeisterung für nachhaltige Innovation unsere Transformation mitgestalten möchten.“

Die Einstellungsinitiative erfolgt parallel zur umfassenden Qualifizierungsoffensive des Unternehmens im Bereich Elektromobilität. Im Rahmen des Future Skills Programme hat JLR bereits mehr als 20.000 Mitarbeitende und Partner in elektrischen und digitalen Kompetenzen geschult. Die Initiative ist Teil von JLRs jährlicher Investition in Höhe von drei Milliarden Pfund, die in die industrielle Infrastruktur, Fahrzeugprogramme, autonome Technologien, künstliche Intelligenz, digitale Transformation und Personalentwicklung fließt. Mit dem Umbau seiner Werke will JLR zudem sein langfristiges Bekenntnis zum Automobilstandort Großbritannien unterstreichen.