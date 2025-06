Sie haben zuletzt die Produktionssteuerung bei Seat geleitet. Worauf sind Sie in dieser Funktion besonders stolz?

Etwa das Rekordniveau, das wir 2024 bei der Produktion erreicht haben: Wir haben im Werk Martorell erstmals die Marke von 2.550 produzierten Fahrzeugen an einem Tag überschritten. Ich bin auch stolz darauf, zur Stärkung der Attraktivität und Sichtbarkeit des Bereichs beigetragen zu haben. Durch gezielte Kommunikation, Transparenz und die Darstellung unserer Erfolge und Herausforderungen haben wir die Produktionssteuerung zu einem attraktiven Arbeitsbereich gemacht, der dabei hilft, Top-Talente anzuziehen und zu binden – und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Schließlich war auch die effiziente bereichsübergreifende Zusammenarbeit ein Schlüsselfaktor: Durch die enge Kooperation mit anderen Produktionsbereichen konnten wir Prozesse verschlanken, Engpässe reduzieren und die Gesamteffizienz steigern.

Wie prägt Ihre Erfahrungen in der Produktionssteuerung und in der IT Ihre Herangehensweise an die Logistik?

Mein Hintergrund in der Produktionssteuerung und in der IT hat mir wertvolle Einblicke in die Logistik und ihre zentrale Rolle im Produktionszyklus gegeben. Logistik und Produktion sind eng miteinander verflochten – sie sind voneinander abhängig und müssen nahtlos zusammenarbeiten. In unseren Prozessen ist eine pünktliche Fahrzeugauslieferung unerlässlich. Diese Erfahrung hat mir die enorme Bedeutung einer durchgängig optimierten Logistik vor Augen geführt, für maximale Effizienz und Wirkung. Darüber hinaus war mein IT-Hintergrund besonders hilfreich, um das Potenzial der Digitalisierung und datenbasierten Entscheidungen zu erkennen. Auch wenn ich kein Spezialist in diesen Bereichen bin, habe ich eine solide Grundlage, um ihre Bedeutung zu verstehen. Der Einsatz von Echtzeitdaten hilft uns, Logistikprozesse zu optimieren – durch bessere Routenführung, Lagerverwaltung und die frühzeitige Erkennung potenzieller Störungen. Unser Ziel ist es, die Digitalisierung stärker in den Produktionszyklus zu integrieren, um die Logistik noch kundenorientierter und effizienter zu gestalten. Wenn wir unser logistisches Know-how mit digitalen Tools verbinden, fördern wir Anpassungsfähigkeit und Innovation in einer sich ständig wandelnden Branche.