Magna baut Xpeng-Modelle in Europa

Der kanadisch-österreichische Automobilzulieferer Magna hat einen bedeutenden Auftrag erhalten: Xpeng, chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, wählte Magna für die Montage von zwei neuen, vollelektrischen Modellen für den europäischen Markt. Der Serienstart ist für das dritte Quartal 2025 angesetzt. Es handelt sich um die erste Fahrzeugmontage eines chinesischen OEM in der europäischen Fertigung von Magna – ein klares Signal für den Wandel der Automobilindustrie.

Warum Lokalisierung zählt: Auftragsfertigung als Skalierungshebel

Mit dem Eintritt chinesischer Hersteller wächst der Druck, Fertigungskapazitäten vor Ort aufzubauen. Lokale Produktion verkürzt Lieferketten, beschleunigt Zulassungsprozesse und verbessert die Anpassung an europäische Standards. Für Xpeng ist die Zusammenarbeit mit Magna ein zentraler Schritt in Richtung langfristiger Marktpräsenz in Europa.

Produziert wird in Graz, wo Magna seit Jahrzehnten Fahrzeuge für verschiedene OEMs fertigt. Dass mit Xpeng nun erstmals ein chinesischer Hersteller integriert wird, markiert für den Standort eine wichtige Zäsur. Gleichzeitig signalisiert der geplante SOP im dritten Quartal 2025 ein ambitioniertes, aber machbares Zeitfenster für Industrialisierung und Lieferantenkoordination.