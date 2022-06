| von Werner Beutnagel Investitionen von rund 100 Millionen Euro

MAN baut Batteriewerk in Nürnberg

MAN baut an seinem Standort in Nürnberg für knapp 100 Millionen Euro ein neues Werk für Lkw-Batterien. Die Batterien, in den nächsten zweieinhalb Jahren noch manuell gefertigt, sollen von Anfang 2025 an in Großserie produziert werden.