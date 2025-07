Effizient, großflächig und zukunftsorientiert

Die neue Lackiererei entsteht auf einem Gelände, das zuvor als Parkplatz für fertige Fahrzeuge genutzt wurde, in der Nähe der neuen Laurin-&-Klement-Brücke. Das Gebäude misst 301 Meter in der Länge, 131 Meter in der Breite und 32,5 Meter in der Höhe – mit einer Gesamtfläche von 118.000 Quadratmetern, was etwa 16 Fußballfeldern entspricht. Im Inneren werden 15 Kilometer Fördertechnik die Fahrzeuge durch eine vollautomatisierte Lackierstraße bewegen.

Der Lackierprozess beginnt mit einer kathodischen Tauchlackierung zum Korrosionsschutz, gefolgt von gezielter PVC-Versiegelung an beanspruchten Stellen. Basis- und Dekorlacke werden im Nass-in-Nass-Verfahren aufgetragen. Eine neue Technik erlaubt es, den Dekorlack direkt auf die kathodische Schicht aufzutragen – ohne Zwischentrocknung –, was Energie spart und die Kosten senkt, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Eine Klarlackschicht und eine Wachsdichtung mit einer Gesamtschichtdicke von nur 0,1 mm schließen den Prozess ab.