Skodas Expansion in Asien

Vietnam ist einer der am schnellsten wachsenden Automobilmärkte in Südostasien und damit ein wichtiges Ziel für Automobilhersteller, die ihre globale Präsenz ausbauen wollen. Skoda, das im September 2023 seine Geschäftstätigkeit in dem Land aufgenommen hat, hat bereits 15 Vertriebsstandorte eingerichtet und will sein Händlernetz bis Ende 2025 auf 32 Standorte ausbauen.

Durch die Wahl der Provinz Quang Ninh als Standort für das Montagewerk profitiert Skoda nach eigenen Angaben von der Nähe zu einem der größten und modernsten Häfen Vietnams, was eine effiziente Logistik und ein optimiertes Lieferkettenmanagement gewährleisten soll. Das Werk wurde in Zusammenarbeit mit der Thanh Cong Group, einem regionalen Automobilpartner und Investor, gebaut.

Die Ausweitung von Skodas Geschäftstätigkeiten in Vietnam ist Teil einer umfassenderen globalen Strategie, die auch die Nutzung von Produktionsanlagen in Indien und die Expansion in den Nahen Osten umfasst. Durch die Nutzung regionaler Fertigungseffizienzen, das Setzen auf CKD-Montage und den Ausbau des Vertriebsnetzes will sich Skoda als wichtiger Akteur auf dem wettbewerbsintensiven südostasiatischen Markt positionieren.