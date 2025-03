Gegensätze ziehen sich an. Oder wie Mercedes-CIO Katrin Lehmann sagt: „Um die Zukunft zu gestalten, muss man auch in die Vergangenheit schauen.“ Im Berliner Ortsteil Marienfelde reichen sich Zukunft und Vergangenheit spätestens seit 2022, als der Digital Factory Campus an Mercedes‘ ältestem Standort im Produktionsnetzwerk eingeweiht wurde, die Hand. Damals wurde das 1902 eröffnete Werk endgültig zum Kompetenzzentrum für die digitale Transformation in der Produktion des Stuttgarter Automobilherstellers. Zentrale Grundlage der Aktivitäten vor Ort ist das digitale Produktions-Ökosystem Mercedes-Benz Cars Operations 360, kurz MO360, das alle wichtigen Softwareapplikationen und Daten des globalen Produktionsnetzwerks umfasst. Die globale Implementierung von Softwareapplikationen auf Basis des MO360 kombiniert der OEM auf dem Digital Factory Campus mit der Entwicklung und Erprobung neuer Prozesse und Technologien. Neueste Einblicke in das Innovationszentrum in Berlin verdeutlichen, wie nah Mercedes den Cutting Edge-Technologien wirklich ist.

Der Autobauer hat sein digitales Produktions-Ökosystem MO360 nun mithilfe von KI-gestützten Funktionen wie dem Digital Factory Chatbot Ecosystem und der MO360LLM Suite sowie humanoiden Robotern des US-amerikanischen Unternehmens Apptronik erweitert. Aktuell werden neue Produktionsprozesse und -funktionen, die unter anderem durch das Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) ermöglicht werden, getestet, bevor sie an Produktionslinien in anderen Montagewerken von Mercedes-Benz zum Einsatz kommen. So spielte Marienfelde etwa eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung auf den Anlauf des neuen Mercedes-Benz CLA im Werk Rastatt, dem ersten Fahrzeug mit MB.OS, das erst vor wenigen Tagen Weltpremiere feierte. „Mit dem Standort Berlin-Marienfelde bleibt Mercedes-Benz ein Vorreiter in der Automobilproduktion und trägt dazu bei, dass Deutschland als globales Innovationszentrum wahrgenommen wird. Künstliche Intelligenz und humanoide Roboter eröffnen ein spannendes neues Feld, das die Automobilproduktion nachhaltiger, effizienter und intelligenter macht“, kommentiert Produktionschef Jörg Burzer.