Anlieferung und Warenlager werden vollautomatisiert

Im Volkswagen-Konzern finden sich indes Anwendungsfälle für den Güterverkehr per Zug, die zugleich das Potenzial beim Weitertransport ins Lager aufzeigen. Zellmodule aus dem polnischen Wroclaw finden demnach auf der Schiene ins Braunschweiger Komponentenwerk, wo sie zu Batteriesystemen montiert und anschließend ins Fahrzeugwerk Zwickau verbracht werden. Das Be- und Entladen der Züge erfolgt an beiden Standorten vollautomatisch und dauert rund fünf Stunden.

Herzstücke der Anlagen sind die Ladewagen beziehungsweise Ladelifte, die auf eigenen Schienen entlang des Zuges fahren und die Spezialbehälter aus oder in die Waggons heben. Die einzige Lücke im vollautomatisierten Prozess stellt bislang die letzte Meile in Braunschweig dar, die mit autonomen E-Lkw absolviert wird. Mit einem Gleisanschluss an die Montagestelle könnte sich dies ändern.

In Mlada Boleslav hat die Konzerntochter Skoda mittlerweile nachgezogen. Die neue Montagelinie für MEB-Batteriesysteme ist über Förderanlagen mit dem benachbarten Lager verbunden. Ein vollautomatisiertes System – von der Anlieferung bis an die Linie. Und auch die Konkurrenz schläft nicht: So hat BMW bereits Ende 2020 ein neues Hochregallager im Dynamikzentrum Dingolfing in Betrieb genommen, das Gitterboxen durch sechs Regalbediengeräte vollautomatisiert ein- und auslagert. Die Anbindung an die Elektropalettenbahn erfolgt ebenfalls ohne menschliche Handgriffe. Der klassische Lagerist verschwindet in diesem Sinne zunehmend aus den modernen Autofabriken.