Die Demonstration begann mit einer Einführung in die ABB-eigene Software. Mit dieser Software entwickelt ABB neue Simulationszellen für Erreichbarkeitsstudien, Zykluszeit- und Kollisionsstudien. Außerdem kann das Unternehmen damit ganze Produktionseinheiten simulieren, einschließlich der des Materialflusses. „Die Zelle, die Sie hinter uns sehen, ist eine echte Produktionszelle, die in unserer eigenen Software nachgebildet wurde", sagt Martin Volk, Leiter des ABB Technology Center. „Mit einer VR-Brille können Sie die Zelle virtuell betreten."

Ausgestattet mit einer High-Spec-Brille und nach einem Hinweis von Jörg Rommelfanger, Head of Robotics Division Deutschland & Head of Local Business Line Automotive, auf die Bewegungen des virtuellen Roboters zu achten, starteten wir den Selbstversuch. Währenddessen betonte Rommelfanger das kollaborative Potenzial einer solchen virtuellen Produktionstechnologie für die Automobilindustrie. „Indem wir diese Software in die Cloud bringen, können wir eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen“, sagte er. „Teams können unabhängig von ihrem Standort zusammenarbeiten, egal ob in China, den USA oder Deutschland.“ Diese Fähigkeit zur globalen Zusammenarbeit ermögliche es international verteilten Teams, Arbeitsabläufe zu optimieren und kritische Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, wodurch die Beschränkungen durch geografische Grenzen überwunden würden.

Rommelfanger fügte hinzu, dass Kunden Elemente in der virtuellen Umgebung leicht entwerfen und anpassen können. Wenn ein Kunde zum Beispiel ein Bedienfeld an einem anderen Ort wünscht, kann es während der Entwurfsphase leicht verschoben werden. „Dieses Maß an Flexibilität geht in der physischen Installationsphase verloren", sagte er. Obwohl es sich nicht um 100 Prozent identische Digital Twins handele, spiegele die virtuelle Umgebung die physische Umgebung immer genauer wider. Durch Fortschritte bei der Rechenleistung würden solche Simulationen immer genauer und praktikabler, mit dem Ziel, sie schließlich so ähnlich zu machen, dass sie die Physik der tatsächlichen Produktionswelt exakt widerspiegelten.