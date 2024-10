Das Dresdner Werk von GlobalFoundries hat sich im Laufe der Jahre auf verschiedene Produkte spezialisiert, darunter GPS- und Radar-Chips, Audio-Wandler für Smartphones, Treiberchips für OLED-Displays und Elektronik für Spracherkennungssysteme. In Zukunft werden die Chips aus Dresden vermehrt in der Automobilindustrie eingesetzt, um die Sicherheit durch neueste Technologien zu verbessern. Neben seinem Werk in Deutschland betreibt GF weitere Werke in den USA und Singapur, die ebenfalls für anspruchsvolle Automotive-Lösungen zertifiziert sind.