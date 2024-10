Nicht immer hat ein Part Supplier das Glück, dass seine Produkte, oder gar seine Leistungen sichtbar sind. Oft genug bleiben diese im Verborgenen. Etwas anders verhält sich dies bei Magna Exteriors, einer Geschäftseinheit des großen Zulieferers Magna International und seinen gesamt gut 158.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der ebenfalls weltweit aufgestellte, freilich deutlich kleinere, Exterior-Geschäftsbereich zählt zu seinem Portfolio das gesamte Spektrum an Außenverkleidungen. Jene Komponenten also, die sofort sichtbar sind und modernen Fahrzeugen obendrein ihre eigene Note verpassen. „Wir entwerfen, konstruieren und fertigen Stoßfängersysteme, Außenverkleidungen, Modulare Systeme, „Class A“-Verbundbauteile, Strukturbauteile sowie Motorraum- und Unterbodenkomponenten“, wirbt das Unternehmen mit seinen beiden deutschen Standorten Meerane und Leipzig auf der Homepage. Inklusive des Modul Centers in Leipzig befassen sich rund 400 Menschen mit der Entwicklung und Fertigung der Exterior-Komponenten.

Mit Blick auf das Thema Automotive Lean Production, das in jedem Jahr gemeinsam von Agamus Consult und Automobil Produktion im Rahmen des gleichnamigen Kongresses durch eine Fach-Jury besonders schlanke und effiziente Fertigungsprozesse in verschiedenen Kategorien kürt, fiel in diesem Jahr das in Sachsen gelegene Werk Meerane besonders ins Auge. Der Standort, der seit dem Jahre 2012 in Betrieb ist, hat sich auf die Just-in-Sequenz-Fertigung von Karosserie- und Strukturteilen spezialisiert, darunter unter anderem Stoßfänger und Diffusoren, mit denen die großen Automobilhersteller wie BMW, Volkswagen, Audi und Porsche beliefert werden.