Unter anderem Audi setzt bei der Produktion des E-Tron GT auf das Zusammenspiel von Mensch und Roboter: Hier wird etwa die Montage von Front- und Heckscheiben ohne Schutzzaun teilautomatisiert. Zwei Werker legen eine Scheibe auf eine entsprechende Vorrichtung, der Roboter trägt den Kleber auf. Die Einpassung der Scheibe erfolgt hinterher wieder in Handarbeit.

Ford setzt Cobots unter anderem in der Montagestation im Motorenwerk und der Türenstraße der Fiesta-Endmontage ein. In der Lackiererei des Werks Köln sorgen bereits seit 2019 sechs kollaborierende Roboter in einer choreografischen Sequenz für perfekte Oberflächen. Zudem prüft der Hersteller den künftigen Einsatz von kognitiven Robotern in Köln: Im Vergleich zu bisherigen Cobots verfüge diese Art von Roboter über mehr Sensoren und ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. So können die Systeme die Umgebung besser erfassen und auf potenzielle Gefahren reagieren. Im Vergleich zu Cobots sei die nächste Entwicklungsstufe der Systeme laut Ford nicht nur in der Lage, fest definierte Tätigkeiten auszuführen, sondern auch in aktiver Interaktion mit dem Mitarbeiter zusammenzuarbeiten.