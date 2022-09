Mercedes fokussiert sich aufs Einsparen

Die Gasversorgung bei Mercedes-Benz sei momentan stabil. Das Unternehmen bereite sich intensiv auf unterschiedliche Szenarien vor und entwickle partnerschaftliche Lösungen. So lautet die offizielle Auskunft des Stuttgarter Autobauers. Auf Nachfrage von Automobil Produktion bestätigt eine Sprecherin dennoch, dass man am Ende des Tages abhängig sei. „Wenn Teile fehlen, können wir noch so viel einsparen, wie wir wollen”, gibt sie zu. Umso wichtiger sei der Stellenwert der Digitalisierung. So wolle Mercedes frühzeitig erkennen, wo Engpässe drohen könnten, um die Produktion um die fehlenden Teile herum weiterlaufen lassen zu können, so die Sprecherin.

Stellantis will keine Details preisgeben

„Stellantis hat keinen besonders hohen Gasverbrauch und unsere Gasspeicher sind gefüllt. Parallel dazu haben wir einen konkreten Energiesparplan entwickelt“, lässt der OEM verlautbaren. Das Unternehmen steuere seine Aktivitäten täglich in jedem einzelnen Werk, indem es seine industriellen Aktivitäten an die Entwicklungen auf dem Automobilmarkt anpasse. „Unsere Teams sind im ständigen Einsatz, um unsere Fertigungsaktivitäten in diesem instabilen Kontext voranzutreiben und notwendige, kurzfristige Anpassungen vorzunehmen“, erklärt ein Sprecher.

Was bedeutet der Stopp der Gaslieferungen?

Seit September fließt kein Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nordstream 1. Vor diesem Szenario warnte VDA-Geschäftsführer Andreas Rade bereits im April dieses Jahres in der Süddeutschen Zeitung: „Es wird dann zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Produktion von Fahrzeugen in Deutschland kommen. Für Autokäufer können längere Lieferzeiten die Folge sein." Noch ist Rades Prognose nicht eingetroffen, doch wie lange das so bleibt, ist völlig offen. Einige Monate sind seit Rades Aussagen vergangen und sein Verband fordert nun „rasche und unbürokratische Hilfe“ insbesondere für die mittelständischen Unternehmen der Automobilindustrie. Konkret sei die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Minimum überfällig.