Laut einem Bericht der Nachtrichtenagentur Reuters wird Stellantis künftig den Elektro-Kleinweigen T03 von Leapmotor nicht mehr in seinem Werk im polnischen Tychy produzieren. Die Montage ist einen Unternehmenssprecher zufolge seit Ende März gestoppt. Konkrete Gründe nannte Stellantis nicht.

Als eine grundsätzliche Abkehr von der Fahrzeugproduktion von Leapmotor, an dessen internationaler Tochter Stellantis die Mehrheit hält, sei dieser Schritt jedoch nicht zu verstehen. „Das Unternehmen ist weiterhin voll und ganz mit der Einführung von Leapmotor-Fahrzeugen in Europa beschäftigt, prüft aber derzeit verschiedene Produktionsmöglichkeiten“, so der Sprecher gegenüber Reuters.

Ein mit der Angelegenheit vertraute Person sagte gegenüber dem Nachrichtenportal, dass Stellantis und Leapmotor im Moment nicht planen, die T03-Produktion in Europa wieder aufzunehmen. Sie wollen den kleinen Stromer zu Modellen der A-Serie aufrüsten, die ab 2026 außerhalb Chinas produziert werden sollen, so der Insider weiter.