Bildschirme enthalten hochwertige Bestandteile

Zusätzlich zu den Frontkameras und LED-Scheinwerfern arbeiten die Partner an der Wiederverwertung von Bildschirmen als dritte Produktreihe. Zu oft werde der Bildschirm eines Fahrzeugs weggeworfen, obwohl dieser hochwertige Bestandteil wiederaufbereitet werden könnte, heißt es vonseiten der Unternehmen. Bildschirme werden nun im Valeo-Labor für zirkuläre Elektronik in Nevers aufbereitet, wo bereits die Frontkameras verarbeitet werden. Ab Juni sollen die Bildschirme in der SUSTAINera-Reihe für die Modelle Peugeot 308; Citroen C3 und Aircross; DS3 Crossback; Opel Grandland X, Corsa und Mokka erhältlich sein.



Christophe Le Ligné, Valeo Group R&D VP and Light CTO, sagt: "Wir bieten den Endverbrauchern ein Angebot so gut wie neu zu niedrigeren Kosten." Laurence Hansen, SVP Global Circular Economy bei Stellantis: "Dies zeigt unser Engagement für Innovationen im Bereich der Wiederaufbereitung von Automobilen und deckt die starke Nachfrage nach Scheinwerfern und Display-Ersatzteilen auf erschwingliche und nachhaltige Weise."



Die Weiter- und Wiederverwertung von Materialien gewinnt mit Blick auf Umweltauflagen und enorm steigende Rohstoffkosten zunehmend an Bedeutung. Die Ideen für einen verantwortungsvollen Umfang reichen dabei von der Weiterverwertung einzelnere Komponenten und ihrer Bestandteile wie den Batterien, über eine Aufbereitung von Fahrzeugen bis hin zur Verwertung gesamter Altfahrzeuge.