„Wir eröffnen keine eigenen Minen, wir wollen uns aber an kanadischen Minen und Minenbetreibern beteiligen“, sagte VW-Technologievorstand Thomas Schmall gegenüber dem Handelsblatt. Kanada verfüge über praktisch alle Rohstoffe die für die Batterieproduktion benötigt werden – etwa Nickel, Kupfer und Kobalt. „Früher dachten die großen Autohersteller, es reicht, wenn man Zellfabriken kauft. Heute wissen wir, dass wir viel tiefer in die Wertschöpfungskette reingehen müssen“, so Schmall weiter.

Insgesamt möchte Volkswagens Batterietochter PowerCo einen zweistelligen Milliardenbetrag in den Aufbau der globalen Batterie-Wertschöpfungskette investieren. Dem Bericht zufolge könnte auf Kanada hierbei ein einstelliger Milliardenbetrag entfallen.

Auch Mercedes-Benz wird laut dem Handelsblatt in naher Zukunft eine ähnliche Partnerschaft bekanntgeben. Unter anderem hätten hierzu bereits Gespräche zwischen Technologievorstand Markus Schäfer und einer Delegation um Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck stattgefunden.