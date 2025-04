Herr Theuvsen, wenn es jemand beurteilen kann, dann Sie: Wie hat sich der Stellenwert von Opel in Eisenach verändert?

Aus meiner Sicht hat sich nicht viel verändert. Ich habe natürlich einen anderen Blick darauf, weil ich drei Jahre in Rüsselsheim war. Aber der Stellenwert von Opel hier in der Region ist enorm hoch. Viele Leute arbeiten hier schon fast 30 Jahre oder länger – manche sogar seit dem Start der Opel-Fertigung hier vor 35 Jahren. Ihre Familien und das, was sie sich leisten können, verdanken sie Opel. Diese Dankbarkeit spürt man im Werk, in der Region und auch persönlich.

Sie haben die Unterschiede zwischen Rüsselsheim und Eisenach schon angedeutet. Können Sie das noch etwas konkreter machen?

Der größte Unterschied ist die Größe der Werke. In Eisenach haben wir eine Karosseriebauhalle, eine Lackiererei, eine Endmontagehalle und eine Logistikhalle, die mittlerweile geteilt ist. Vor Kurzem kam für den neuen Grandland noch die Batteriefertigung hinzu – das war’s im Wesentlichen. Rüsselsheim hatte allein ein großes Logistikgebäude mit vier Satelliten. Dort werden deutlich mehr Teile verarbeitet – etwa 5.300 aktive Teilenummern, in Eisenach etwa 1.400 bis 1.600. Ein weiterer Unterschied: In Eisenach bauen wir ein Fahrzeugmodell, in Rüsselsheim sind es zwei. Wir haben etwa 80 bis 90 Lkw-Anlieferungen am Tag sowie 13 bis 18 Waggons und Outbound-Züge. Das ist eine tägliche Herausforderung.