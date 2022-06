Die Werke in Braunschweig, Kassel, Salzgitter und Hannover liefern unter anderem das Batteriesystem, den E-Antrieb und das Fahrwerk zu. Bis zum Jahr 2026 investiert Volkswagen Group Components rund 2,3 Milliarden Euro in die Elektrifizierung seiner deutschen Standorte.

Für den ID. Buzz sowie den ID. Buzz Cargo verantwortet die Komponentensparte von Volkswagen unter anderem die komplette Vorder- und Hinterachsmontage. Rund 200 Mitarbeiter montieren in der Nähe des Komponentenwerks Hannover künftig die entsprechenden Bauteile für den elektrischen Bus. Damit steigt auch der Standort in der niedersächsischen Landeshauptstadt in die Fertigung von Komponenten für den modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) ein.

Ab 2024 soll zusätzlich die Montage des Batteriesystems für den MEB, das momentan aus Braunschweig geliefert wird, am Standort erfolgen. Das Werk Hannover fertigt zudem Schnellladesäulen für den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur.