VW und SAIC beenden Produktion in Nanjing

2008 hatte das Gemeinschaftsunternehmen Shanghai Volkswagen die Fabrik in Nanjing in Betrieb genommen. 2011 erreichte das Werk nach Firmenangaben eine jährliche Produktionskapazität von 300.000 Fahrzeugen. Zuletzt wurden dort etwa der VW Passat und der Skoda Superb produziert.



VW steht in China auch wegen des aggressiven Preiskampfes auf dem E-Auto-Markt unter Druck. Die Wolfsburger versuchten zuletzt deshalb mit Verbrennermodellen zu punkten. In der Volksrepublik, dem größten Automarkt der Welt, verlor Volkswagen auf Konzernebene im ersten Halbjahr zwar um 2,3 Prozent auf 1,31 Millionen Auslieferungen. Der Trend ist dort allerdings positiv, denn im zweiten Quartal konnte der Konzern dort ein leichtes Plus von 2,8 Prozent erreichen.