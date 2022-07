Zu den von Benteler angestoßenen Maßnahmen zählt unter anderem eine Halbierung der produktionsbedingten CO2-Emissionen (Scope 1 und 2) bis 2030. Die Scope 3-Emissionen bei eingekauften Waren und Dienstleistungen sowie brennstoff- und energiebezogenen Emissionen sollen im ersten Schritt um 30 Prozent reduziert werden (Basisjahr 2019). Bis 2050 will Benteler Netto-Null-Emissionen für Scope 1, 2 und 3 (vorgelagert) erreichen. Die Division Steel/Tube strebt das Ziel CO2-Neutralität bis 2045 an. Dafür liege der Fokus auf gesteigerter Energieeffizienz sowie dem Einsatz von Grünstrom und klimaneutralem Vormaterial, heißt es.

Beim Blick auf die Produktion werde man die Werke kontinuierlich auf grünen Strom umstellen und den globalen Energieverbrauch jährlich um zwei Prozent senken. Abfälle sollen bis 2025 um sechs Prozent reduziert werden. Parallel soll der Recyclinganteil, der in der Division Automotive derzeit bei rund 80 Prozent liegt, weiter steigen. An Standorten mit hohem Wasserstress will Benteler die Wasserentnahme bis 2030 um zehn Prozent gegenüber dem Basisjahr 2019 reduzieren. Basis der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie sind dem Unternehmen zufolge die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen.