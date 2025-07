Das Gelände selbst erstreckt sich über 170 Hektar und beherbergt Crashteststrecken, ein Forschungszentrum sowie Andockmöglichkeiten für Autotransporter. Die Schließung des Standorts würde nicht nur hohe Abfindungs- und Umzugskosten verursachen, sondern Nissan auch dazu zwingen, diese wichtigen Entwicklungsressourcen an anderer Stelle zu ersetzen, was die Einführung neuer Produkte verzögern und die Entwicklungskapazitäten des Unternehmens schwächen würde.

Foxconn strebt Produktion in Japan an

Foxconn zeigt sich derweilen daran interessiert, eine Produktionsbasis in Japan aufzubauen. Das Unternehmen, das offiziell Hon Hai Precision Industry heißt und vor allem als Auftragsfertiger für Apple zweifelhaften Ruhm erlangte, expandiert seit ungefähr sechs Jahren auch im Markt für Elektrofahrzeuge. Ähnlich wie in der Unterhaltungselektronik hat Foxconn ein Auftragsfertigungsmodell etabliert und Partnerschaften mit Automobilherstellern geschlossen.



Im Jahr 2024 erwarb Foxconn eine 50-prozentige Beteiligung an einer Fahrwerk-Tochter von ZF. In Japan unterzeichnete Foxconn eine Vereinbarung zur Belieferung von Mitsubishi Motors mit elektrischen Pkw und bereitet sich auch auf die Lieferung von Elektrobussen an Mitsubishi Fuso vor.