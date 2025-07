ZF Lifetec eröffnet Werk für Lenkradsysteme in Marokko

Feine Handwerkskunst und moderne Produktionstechnik

An der Eröffnung nahmen Vertreter der Behörden und öffentlichen Verwaltung, der Betreiber der marokkanischen Industrieplattform Tanger Med Zones (TMZ) sowie Kunden und Lieferanten teil. ZF Lifetec-CEO Rudolf Stark betonte dabei die Wichtigkeit der dort entstehenden Systeme: „Dem Lenkrad kommt als greifbare Schnittstelle zwischen Mensch und Fahrzeug eine ganz besondere Erlebnis- und Komfortfunktion zu. Deshalb legen wir besonders großen Wert darauf." Gerade bei der Herstellung hochwertiger Lenkräder komme es auf das perfekte Zusammenspiel zwischen der für Marokko typischen feinen handwerklichen Arbeit und einer State-of-the-art-Technik an. Beides gehe hier Hand in Hand, so der CEO.



Zur strategischen Rolle und geografischen Lage sagte Stark: „Mit Blick auf unsere Kunden und unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze verfolgen wir das Ziel, Lieferketten kurz zu halten und wann immer möglich, direkt im Markt zu produzieren. Damit halten wir auch die Risiken klein.“