Totgesagte leben länger. Nachdem synthetische und regenerative Kraftstoffe im öffentlichen Diskurs mehrfach abgeschrieben und der Elektromobilität untergeordnet wurden, setzt Audi diese wieder auf die Tagesordnung. Parallel zu der Strategie, alle neuen Modelle ab 2026 ausschließlich mit Elektromotor auf den Markt zu bringen, steigert der Autohersteller die Umweltverträglichkeit seiner Verbrenner. „Hierzu schaffen wir auch die technischen Voraussetzungen für die Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe wie HVO“, erklärt Oliver Hoffmann, Vorstand für Technische Entwicklung bei Audi.

Welche Audi-Modelle können HVO tanken?

Demnach können alle V6-Dieselaggregate bis einschließlich 210 kW (286 PS) Leistung in den Baureihen A4, A5, A6, A7, A8, Q7 und Q8, die seit Mitte Februar 2022 produziert werden, den HVO-Kraftstoff (Hydrotreated Vegetable Oil) tanken. Die Freigabe für den Q5 soll Anfang März und für den A6 Allroad in der Ausbaustufe bis 180 kW (245 PS) im Sommer erfolgen.

Bei Volkswagen könne der Touareg in der Leistungsklasse mit 170 kW (231 PS) und 210 kW (286 PS) den nachhaltigen Dieselkraftstoff tanken, erläutert die Konzerntochter. In Europa besteht zudem eine Freigabe für die seit Juni 2021 gebauten 4-Zylinder-Dieselaggregate im Audi A3, Q2 und Q3. Die Baureihen A4, A5, A6, A7 und Q5 sind in Schweden, Dänemark und Italien ebenfalls seit Mitte des letzten Jahres HVO-fähig.