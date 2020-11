Märkte Studie von Strategy& Gewaltiges Wachstum im Markt für Plug-in-Hybride

Plug-in-Hybride sind in diesem Jahr in Europa der am schnellsten wachsende Typ Elektroauto. In den ersten drei Quartalen wurden in den fünf größten westeuropäischen Automärkten 146.000 Wagen mit Plug-in-Hybrid-Motor neu zugelassen. Hier erfahren Sie mehr.