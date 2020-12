Hoher Lokalisierungsgrad

von von Werner Beutnagel

BMW kauft Batteriezellen auch in den USA

BMW will sämtliche Batteriezellen für seine Elektro-Autos künftig jeweils vor Ort einkaufen - das heißt in Europa für die europäischen Autowerke, in Asien für die asiatischen und in absehbarer Zeit auch in den USA.