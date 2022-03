Mit den Testfahrten möchte BMW sicherstellen, dass das Brennstoffzellensystem, die Wasserstofftanks oder die Leistungspufferbatterie des Fahrzeugs auch unter extremen Minustemperaturen zuverlässig ihre Arbeit leisten. Bereits im Laufe des aktuellen Jahres soll eine Kleinserie des Wasserstofffahrzeugs produziert werden. Während der Tests am Polarkreis habe sich bereits gezeigt, dass der Antrieb auch bei sehr tiefen Temperaturen die gleiche Alltagstauglichkeit aufweise wie ein Verbrennungsmotor. Bereits kurz nach dem Start stehe die volle Systemleistung zur Verfügung, die Reichweite des Modells bleibe auch bei klirrender Kälte uneingeschränkt erhalten, so der Hersteller. Gleichzeitig sei auch bei hohen Minusgraden der Tankvorgang in drei bis vier Minuten möglich.

Das Antriebssystem des iX5 Hydrogen kombiniert die Brennstoffzellentechnologie mit einem Elektromotor aus der fünften Generation des BMW eDrive. Der Wasserstoff wird in zwei 700-bar-Tanks aus carbonfaserverstärktem Kunststoff gespeichert, die Brennstoffzelle erzeugt eine Leistung von 170 PS. Zusätzlich kann der Elektromotor die in einer Leistungsbatterie gespeicherte Energie nutzen. Diese wird entweder durch die Brennstoffzelle oder per Rekuperation aufgeladen. Für besonders dynamische Fahrsituationen stehe so laut BMW eine Systemleistung von 374 PS zur Verfügung.