Subaru will seine hauseigene Boxertechnik ebenfalls beibehalten und in den kommenden Jahren elektrifizieren. Die ersten Schritte sind bereits gemacht, denn zumindest ist das Triebwerk des Einstiegsmodells Subaru XV mittlerweile mit einem Mildhybrid-Bordnetz ausgestattet, das den Verbrauch im Alltag senkt. Der bekannte zwei Liter große Boxermotor mit seinen 110 kW / 150 PS und 194 Nm maximalem Drehmoment wird in seinem stufenlosen CVT-Getriebe um einen kleinen Elektromotor erweitert, der schmale 12 kW / 16 PS / 66 Nm an Zusatzleistung bietet. Gespeist wird dieser aus einem 25 Kilogramm schweren Akkupaket mit einer 118-Volt-Lithium-Ionen-Batterie mit 13,5 kWh. Beim Bremsen und Rollen lädt sich das Akkupaket unmerklich wieder und ruft die Leistung im Fahrbetrieb ohne Zutun des Piloten zur Unterstützung des Verbrenners wieder ab. Mittelfristig wollen die Japaner jedoch ebenfalls elektrischer werden.

So sollen bis zum Jahre 2030 mindestens 40 Prozent des weltweiten Absatzes auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge entfallen. Der Allradantrieb ist gesetzt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die ersten Fahrzeuge mit einem elektrifizierten Antrieb kommen. Und neben reinen Elektromodellen ist ein Boxermotor mit Elektrounterstützung auch in Europa nur eine Frage der Zeit. In den USA wird der Subaru XV, der dort unter dem Namen Crosstrek mit einem zwei Liter großen Vierzylinder-Sauger mit 137 PS angeboten wird, auch als Plug-in-Hybrid im Programm. Über einen Stecker hinter einer zweiten Tankklappe wird der unter dem Kofferraum befindlichen Akku in zwei Stunden geladen.