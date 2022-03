Wohin nur mit all dem Elektroschrott? Das fragte sich Mauricio Esguerra bereits vor zwanzig Jahren und fand eine bestechende Lösung: Die Metalle von Bauteilen aus Computern und Co. extrahieren, kleinmahlen und mit Zement binden. Fertig ist der „Magment“ – magnetischer Zement. Erst später wurde dem Physiker, der damals noch in den Diensten von Siemens stand, klar, dass er damit ein Patent in den Händen hielt, durch das die Elektromobilität denkbar elegant vorangebracht werden könnte: Denn mit dem Magment als Fahrbahnbelag lassen sich E-Fahrzeuge – vom E-Scooter über Gabelstapler bis hin zu Lkw – drahtlos während der Fahrt oder beim Parken per Induktion laden.

Wie funktioniert das Laden mittels Beton?

Fährt ein mit einer Spule am Wagenboden und entsprechender Ladeelektronik ausgestattetes Fahrzeug über das Material entsteht, vereinfacht erklärt, ein Magnetfeld, wodurch Strom für den Akku übertragen wird. Kein Gefummel mit dem Ladekabel, keine ewigen Tankstopps, kein Ärger mit kaputten oder besetzten Ladesäulen. Dafür verspricht der magnetische Zement einen ähnlichen Wirkungsgrad wie eine konventionelle Kabellösung, verspricht der Erfinder: „Bis zu 95 Prozent des gesendeten Stroms kommen im Fahrzeug an“, sagt Mauricio Esguerra. Was auch daran liegt, dass der besondere Zement aus bis 90 Prozent elektrisch leitenden Teilchen vom Elektroschrott und keramischen Ferriten besteht.

Erst mit der Elektrifizierung des Verkehrs erkannte der Kolumbianer das Potenzial seiner Idee und gründete vor sieben Jahren zusammen mit Partner Ralph Lucke, einem Materialwissenschaftler, das Startup Magment in Oberhaching bei München. Jetzt scheint die Zeit reif für die Lösung – zumal auf diese Weise Batterien kleiner dimensioniert werden können, was nicht nur der Reichweite der Fahrzeuge zugutekommt, sondern auch knappe Ressourcen schont.

Weiterer Vorteil: Während andere Technologien des induktiven Ladens mit relativ kleinen Bodenkacheln arbeiten, die bruchanfällig und vor allen sehr teuer herzustellen sind, oder Spulen in der Fahrbahn verbaut werden, worunter der Wirkungsgrad leidet, wird das magnetische Material wie normaler Zement verarbeitet. Es ist zudem äußerst robust, weil die chemische Bindung durch die metallischen Teilchen noch stärker ist als bei Sand und Kies. Um das Material in gleichbleibender Qualität massenweise herzustellen, kooperiert das Startup mit der Schweizer Holcim AG, einem der größten Baustoffproduzenten der Welt.