Erste Erprobung mit Funktionsprototypen noch in diesem Jahr

Eine erste Serienanwendung für die neue Materialklasse könnte die Ladedose von Elektrofahrzeugen werden. Eine weitere Anwendung für das Material ist laut Freudenberg die gezielte Entwärmung von Steuergeräten, wie sie etwa zur Schaltung des Stromflusses zwischen Batterie und Antrieb eines Elektrofahrzeugs eingesetzt werden. Zudem könnten die thermisch leitfähigen Elastomere neue Perspektiven im Bereich der Akkus eröffnen: Die Ingenieure von Freudenberg Sealing Technologies setzen hier auf ein Modul, in dem das thermisch leitfähige Silikon die Abwärme der Stromschienen direkt an das Gehäuse oder einen Kühlkörper abführt. Dadurch können die Leiterquerschnitte so stark reduziert werden, dass circa 50 Prozent des verwendeten Kupfers einzusparen sind. Erste Funktionsprototypen sollen laut dem Zulieferer noch in diesem Jahr erprobt werden.

„Wir stehen mit den Anwendungen für thermisch leitfähige Elastomere noch am Anfang“, sagt Joachim Heinemann, Technischer Direktor für Spezialdichtungen bei Freudenberg Sealing Technologies. „Dennoch ist jetzt schon zu erkennen: Die Kombination aus Wärmeleitfähigkeit und elektrischer Isolation hat hohes Potenzial, künftige Elektroauto-Generationen effizienter zu machen."