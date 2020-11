Werk Starachowice

von von Werner Beutnagel

MAN beginnt Produktion von E-Bussen

MAN hat mit der Serienproduktion batterieelektrischer Stadtbusse im polnischen MAN-Werk in Starachowice begonnen und will bis Jahresende die ersten 17 Elektrobusse an die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) übergeben.