Bei Frontscheinwerfern wie auch bei Heckleuchten geht laut Osram der Trend bei Herstellern in Richtung kompakterer und effizienterer Bauteile. Mit der neuen LED Synios P2720 Converted Red (CR) will man eine Lösung bieten, um Nebelschlussleuchten besonders kompakt designen zu können.

Eines der zentralen Probleme von bisher oftmals verwendeten monochromatischen LEDs für Nebelschlussleuchten sei ein enormer Verlust an Helligkeit, die sogenannte „Degradation“, für die Osram etwa 50 Prozent nennt, sobald eine Betriebstemperatur von 60° – 70° Celsius erreicht werde. Wie Osram mitteilt, mussten Hersteller von Heckleuchten diese physikalisch bedingte Lücke bislang durch eine umso höhere Zahl an LEDs ausgleichen – mit entsprechendem Mehrbedarf an Bauraum.