Wie die Groupe PSA meldet, wird sie ab 2023 neue Modelle in den C- und D-Segmenten in verschiedenen Regionen der Welt auf den Markt bringen. Die Bandbreite soll von der Limousine bis zum SUV reichen. Diese Fahrzeuge sollen von der neuen Referenzplattform eVMP (Electric Vehicle Modular Platform) profitieren. Sie bündele das gesamte Entwicklungs-Know-how der Groupe PSA mit 60 bis 100 kWh eingebetteter Energie und einer optimierten Architektur, die den gesamten Unterboden für die Batterie nutzen soll.

Durch die Speicherung von 50 kWh Energie pro Meter zwischen den Achsen könne die eVMP-Plattform je nach Karosserie eine vollelektrische Reichweite von 400 bis 650 Kilometern (WLTP-Zyklus) anbieten. Um weltweit eine leistungsfähige Lösung bereitzustellen, die an die jeweiligen Mobilitätsbedürfnisse angepasst sei, können Hybrid-Varianten auf Basis dieser Plattform auf bestimmten Märkten angeboten werden.