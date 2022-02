Hohe Strompreise bremsen die E-Mobilität

Demgegenüber zeigt sich einer Untersuchung der Unternehmensberatung Deloitte zufolge, dass unter E-Autonutzern weniger der Mangel an Lademöglichkeiten einen Hemmschuh für die Elektromobilität bildet, als vielmehr die hohen Kosten für Strom. Laut der Global Automotive Consumer Study würden immerhin rund 41 Prozent der Deutschen ihre Entscheidung überdenken, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, wenn der Preis fürs Laden ähnlich hoch läge wie für fossile Brennstoffe. Indes warnt der Chef des Stromkonzerns Energie Baden-Württemberg (EnBW), Frank Mastiaux, vor zu vielen Ladesäulen in Deutschland. Laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sieht der EnBW-Mann mit Blick auf die Elektromobilität das Erfordernis eines Ausbaus der Infrastruktur. Ihm zufolge brauche man aber "nicht an jeder Ecke" eine Stromtankstelle.

Ein Stellhebel für die Attraktivität kann im Ausbau der Ladeinfrastruktur in Wohngebäuden liegen. Erst im Januar meldete die BMW Group über ihren Venture-Capital-Geber BMW i Ventures eine Investition in das Startup-Unternehmen HeyCharge. Die Technologie SecureCharge soll das Laden in Tiefgaragen und Parkhäusern vereinfachen, indem sie es unabhängig von einer Internetverbindung macht. Unter Berufung auf Eurostat-Angaben leben BMW zufolge 56 Prozent der Bevölkerung hierzulande in Mehrfamilienhäusern. Gerade an diesen Orten brauche es einen Ausbau an Ladestationen, heißt es beim OEM.