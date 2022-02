Der Rennbolide Audi R8 LMS GT3 ist einer der Technologieträger für die Space-Drive-Technologie des Joint Venture Schaeffler-Paravan. Auf dem Prüfstand steht gerade die dritte Generation des Fahr- und Lenksystems Space Drive, das so genannte Space Drive 3 AddOn. Die Entwicklerteams von CEO Roland Arnold suchen den Einstieg in die Kleinserienfertigung und wie es aussieht, springen erste OEMs auf den Zug auf: Eine aktuelle Modellversion des Mercedes-AMG C63 S besitzt ein elektromechanisches Lenksystem, das Lenkradbewegungen nicht mehr mechanisch an die Räder überträgt, sondern die Lenkbefehle per Datenleitung ans Fahrwerk übermittelt.

Zwei Hochleistungsrechner steuern den Datenfluss zwischen Lenkrad und Rädern. Eine feste Verbindung zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe ist nicht mehr vorhanden. Mechanische und hydraulische Elemente sind durch elektrische und mechatronische Teile ersetzt, das Lenkrad hat noch die klassische Form ist aber mit einem so genannten Hand-Wheel-Aktuator verbunden. Jede Drehbewegung am Lenkrad erfassen Sensoren und senden die Fahr- und Lenkbefehle als elektronisches Signal an das Fahrwerk. Weitere Aktuatoren übersetzen die digitalen Impulse in mechanische Kräfte, um die Spurstangen der Räder in die erforderliche Richtung zu bewegen.