Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Center of Automotive Management (CAM), für die insgesamt über 700 Serieninnovationen in den Jahren 2012 bis 2021 untersucht wurden. Mit BYD, SAIC und Geely schaffen es neben BMW und Mercedes-Benz insgesamt drei Hersteller in die Top 10 des Rankings.

Die Innovationsstärke der Hersteller wurde im Rahmen der Studie mit einem Indexwert berechnet, in den die Felder Reichweite, Verbrauch und Ladeleistung erfasst worden. Im vergangenen Jahr legte dabei Spitzenreiter Tesla um 23 Punkte auf einen Wert von 176 Punkten zu. Mitverantwortlich für den Aufwärtstrend ist unter anderem die Reichweitenerhöhung des Model 3 von 580 auf 614 Kilometer. Volkswagen kommt auf einen Wert von 137 Punkten und kann vor allem mit der neuen Möglichkeit des Porsche Taycan punkten, den vorderen E-Motor nahezu vollständig abzukoppeln. Hyundai erreicht einen Wert von 79 Punkten, wesentlicher Treiber ist hier die Leistung der Premium-Tochter Genesis.

Neue Konkurrenz holt zunehmend auf

Auf dem vierten Rang folgt mit 76 Punkten der chinesische BYD-Konzern. Den Innovationsgewinn des Unternehmens führen die Studienautoren vor allem auf den Kleinwagen Dolphin zurück, der dank einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie weniger brandanfällig sein soll und laut Herstellerangaben einen Zeitraum von acht Jahren mit einer berechneten Reichweite von insgesamt 1,2 Millionen Kilometern überstehen soll. Der chinesische Hersteller Geely kann vor allem dank der Marken Zeekr und Polestar in die Top 5 einziehen.