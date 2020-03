DMP ist ein Anbieter von HD-Karten für Pkw in Japan und Nordamerika. Die HD-Karten des Anbieters werden automatisch auf Basis der über die genannte Automated Mapping Platform gesammelten Daten aktualisiert. Die Machbarkeitsstudie soll unter anderem Informationen zur Häufigkeit von Kartenaktualisierungen und zum AMP-Einsatz bei Ushr, einem Unternehmen der DMP-Gruppe, Daten liefern. Ushr bietet HD-Kartenmaterial in Nordamerika an. Wie Toyota mitteilt, will man voraussichtlich mit dem Start des Geschäftsjahrs 2021 loslegen.