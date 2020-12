Der Schlüssel liegt für Toyota in der umfassenden Elektrifizierung der Modellpalette. Die Japaner rechnen damit, dass bis 2025 die Nachfrage nach Hybriden (inklusive Plug-in-Hybride) um 600 Prozent steigt. Aufgrund der Erfahrung und der Menge der bereits vorhandenen E-Mobile sieht sich Toyota gut gerüstet. "Wir haben alle elektrischen Antriebsvarianten im Angebot. Das verschafft uns einen Vorteil", freut sich van Zyl. Dann wollen die Japaner 1,4 Millionen Autos pro Jahr in Europa verkaufen und sich 6,5 Prozent des Marktes sichern. In den nächsten fünf Jahren will Toyota 60 neue oder verbesserte elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen. "Momentan entwickeln wir sechs BEVs, die auf der E-TNGA-Architektur basieren", ergänzt Chef-Ingenieur Koji Toyoshima. Das erste ist nächstes Jahr ein Crossover in Zusammenarbeit mit Subaru.

Die Japaner haben jetzt auch die Zeichen der Zeit erkannt und setzen bei zukünftigen Fahrzeugen darauf, dass die Autos nicht nur Spar-, sondern auch Spaßmobile sein sollen. Ein elektrifizierter Allradantrieb namens Direct4 (Direct 4Whell Drive Control), bei dem die Antriebskräfte der beiden Achsen noch Belieben beziehungsweise Einsatzzweck kontrolliert werden können, soll für diese Dynamisierung sorgen. Bei Hybridmodellen wird dazu eine E-Hinterachse installiert, während bei den BEVs die nötigen Motoren schon am Bord sind. Die Entwicklung geht auch bei den Batterien weiter. Noch vor der Dekadenhalbzeit wollen die Japaner ein Fahrzeug mit einer Feststoff-Batterie auf den Markt bringen, die eine höhere Energiedichte haben, leichter sind und sich schneller laden lassen.