Ein Konsortium unter Schirmherrschaft des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) hat einen Förderantrag zum Megawattladen für Nutzfahrzeuge eingereicht. Damit soll dem Handlungsbedarf zur Elektrifizierung im Fernverkehr Rechnung getragen werden. Ziel des Projektes „Hochleistungsladen im LKW-Fernverkehr“ (HoLa) sind Planung, Errichtung und Betrieb einer Ladeinfrastruktur an einer Demonstrationsstrecke zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet. Zudem sollen Forschungsfragen rund um den flächendeckenden Ausbau von Hochleistungsladeparks behandelt und eine Blaupause für die Ausgestaltung von Ladestandorten erstellt werden. Die Projektlaufzeit soll dreieinhalb Jahre betragen. Mit der Aufnahme des Realbetriebes wird im Herbst 2023 gerechnet.

Konkret sollen an vier Standorten entlang der Bundesautobahn A2 je zwei Hochleistungsladepunkte mit dem sogenannten Megawatt Charging System (MCS) aufgebaut, betrieben und im realen Logistikbetrieb angewandt werden. In einer ersten Phase werden die Standorte zunächst mit CCS-Ladepunkten für Lkw geplant und errichtet. In der zweiten Phase sollen Installation und Inbetriebnahme des MCS-Systems erfolgen. Dadurch werde das Megawattladen für den Schwerlastfernverkehr ermöglicht, so der VDA. Die Auswahl der Standorte fiel auf Autobahn-Raststätten sowie Logistikzentren und Betriebshöfe.