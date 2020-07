Die S-Cam 4.8 wird erstmals im neuen Nissan Rogue in den USA verbaut. Im Bereich der Pkw konzentriere man sich in naher Zukunft auf Level 2 und Level 2+ Systeme, die fortschrittliche Kameratechnologien wie die der S-Cam 4.8 oder der TriCam 4 nutzen, teilt das Unternehmen mit. Außerdem bringe man noch in diesem Jahr das branchenweit kostengünstigste Level 2+ System „coASSIST“ auf den Markt. Dieses soll ZF-Angaben zufolge für deutlich unter 1.000 US-Dollar erhältlich sein und erstmals in einem Fahrzeug eines großen asiatischen Automobilherstellers zum Einsatz kommen.