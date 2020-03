Die E-Sync-Softwareplattform ermöglicht dazu einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen der Bordelektronik und der Cloud. So können sowohl Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz abgewickelt als auch Fahrzeugdaten in Echtzeit übermittelt werden. Von der Technologie erhofft man sich ein Frühwarnsystem für mögliche Rückrufaktionen. Hersteller könnten außerdem neue Funktionen in den Fahrzeugen zur Verfügung stellen.

„Der Eintritt in die E-Sync Alliance ermöglicht es uns, neue Lösungen im Bereich Connected Car zu entwickeln, um das digitale Kundenerleben im Fahrzeug zu steigern. Zwischen ihrem Zuhause, dem Büro und ihrem Auto wird es in Zukunft eine digitale Kontinuität geben“, sagt Frantz Lohier, Chief Technology Officer bei Faurecia Clarion Electronics.