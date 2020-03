„Mit Hilfe der additiven Fertigung haben wir Blechbauteile vor und nach der Blechumformung lokal verstärkt“, erklärt Rebar Hama-Saleh, Wissenschaftler am Fraunhofer ILT. Ein sogenannter Patch erhöht dabei das Gesamtgewicht um nur 4,3 Prozent. Er kommt gezielt an Stellen zum Einsatz, an denen Verstärkung benötigt wird – etwa weil dort ein Gewinde geschnitten werden muss. Dadurch lassen sich Bleche deutlich dünner dimensionieren und das akustische NVH-Verhalten des Blechs (Noise, Vibration, Harshness) optimieren.

Das Verfahren bietet sich daher als Alternative zum Schweißen, Löten oder Kleben von Patches an. „Im Gegensatz zu den konventionellen Verfahren können wir mit der additiven Fertigung Patches dreidimensional dort auftragen, wo sich die Lastspitze befindet“, verdeutlicht Hama-Saleh. Das Verfahren lasse sich insbesondere nutzen, um Derivate und Kleinserien etwa im Karosseriebau ohne zusätzliche teure Werkzeuge herzustellen.