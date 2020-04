Zunächst wurden verschiedene Legierungen untersucht. Aus den ermittelten Werkstoffkennwerten wurden Materialkarten erzeugt, die in einer Strukturoptimierung mit der Software Altair OptiStruct verwendet wurden. Wie die Experten für Software- und Cloud-Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung, High-Performance Computing (HPC) und Data Analytics von Altair betonen, ist das Besondere der Software, dass man auch Anforderungen aus dem additiven Fertigungsprozess, wie etwa die Bauteilausrichtung, berücksichtigen konnte. Zudem habe man durch die

simulationsbedingte Optimierung die gesamte Entwicklungsdauer und die werkstoffspezifische Prozesskette deutlich verkürzt.

Gewichtseinsparungen am Bauteil und verkürzte Rechenzeit

Durch die Strukturoptimierung sei es gelungen, das Gewicht der zwei ausgewählten Bauteile, dem Radträger und dem Dämpferdom zu senken, während deren Leistungskennwerte erhalten blieben, teilt Altair mit. So konnten Gewichtseinsparungen von bis zu 37 Prozent erreicht werden. Mit dem neu entwickelten Werkstoff wurden darüber hinaus Hybridprozesse untersucht - etwa Laserauftragsschweißen und Fügeverfahren. In der Prozesssimulation war es möglich, die Vorgänge auf der mikroskopischen Ebene des Pulvers über repräsentative Elemente in die makroskopische Simulation des Bauteils zu überführen und so die Rechenzeit stark zu verkürzen. Als Ergebnis können Eigenspannungen und Verzüge der Bauteile schon vor der Fertigung sichtbar gemacht und zielgerichtet verringert werden.