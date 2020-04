In wasserstoffbetriebenen Automobilen kommen vor allem Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzellen (PEMFC) zum Einsatz. Mit der steigenden Verbreitung dieser Technologie werde spätestens 2030 eine größere Menge dieses Brennstoffzellentyps sein Lebensende erreicht haben, heißt es seitens der Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS. Aufgrund des hohen Anteils an wertvollen Technologiemetallen und ökologischen Betrachtungen sei ein effizientes Recycling von in PEM-Brennstoffzellen enthaltenen Materialien notwendig. Ein für Brennstoffzellen maßgeschneiderter Recyclingprozess sei derzeit industriell jedoch nicht verfügbar.

Dieser Herausforderung stellt sich nun ein Konsortium unter Leitung des Fraunhofer IWKS. Im Rahmen des Projekts „BreCycle“ erarbeitet das Konsortium, bestehend aus den fünf Forschungs- und Industriepartnern Fraunhofer IWKS, Proton Motor Fuel Cell GmbH, Mairec Edelmetallgesellschaft mbH, Electrocycling GmbH und Klein Anlagenbau AG, ein Kreislaufwirtschaftskonzept speziell für PEM-Brennstoffzellen. Gefördert wird das Vorhaben innerhalb des 7. Energieforschungsprogramms „Innovationen für die Energiewende“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.