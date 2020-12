Deutschland decke seinen Bedarf an Lithium bislang vollständig über Importe, doch die Nachfrage steige stetig, berichtet das KIT. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert nun das Verbundprojekt UnLimited, bei dem EnBW Energie Baden-Württemberg als Kooperationsführer gemeinsam mit dem Institut aus Karlsruhe und den Partnern Bestec, Hydrosion und Universität Göttingen eine Pilotanlage im Geothermiekraftwerk in Bruchsal einrichten wird.

Weltweit würden auch Geothermieanlagen zum Teil beachtliche Gehalte an Lithium im Tiefenwasser zeigen. Die Frage sei, wie es extrahiert werden könne, heißt es am KIT. Das Projekt UnLimited (Untersuchungen zur Lithiumproduktion aus heißen Tiefenwässern in Deutschland) setzt sich zum Ziel, die notwendigen technischen und wirtschaftlichen Grundlagen für eine Lithiumproduktion aus heißem Tiefenwasser in Deutschland zu entwickeln. „Das in Bruchsal erbohrte Wasser ist mit rund 150 Milligramm Lithium pro Liter Wasser relativ reich an Lithium“, so Jochen Kolb, Leiter der Abteilung Geochemie und Lagerstättenkunde am Institut für Angewandte Geowissenschaften des KIT. Es werde zwar nicht die bundesweit benötigte Menge liefern, doch diese heimische Produktion eröffne Alternativen für Lieferketten und reduzierte Umwelteinwirkung.