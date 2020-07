„Die Studie zeigt: Der Markt der Entwicklungsdienstleister wird weltweit wachsen – allerdings ist die Dynamik im Ausland viel größer als in Deutschland, was den Bestand an Engineering-Arbeitsplätzen stark gefährdet“, warnt jedoch Udo Jankowski, Vorstand der Tecosim-Gruppe und Leiter des EDL-Arbeitskreises im VDA. Deutsche Dienstleister könnten vor allem profitieren, wenn es gelinge, die Dienstleistungen an den globalen Markt anzupassen, so der Experte.

„Damit EDL als wichtige Wertschöpfungspartner ihre Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen können, sehen wir drei Strategien: Die Strategie Commodity erfordert hohe Kosteneffizienz, verbunden mit Skaleneffekten und Standortoptimierung. Die Strategie New Tech zielt auf Technologieführerschaft in innovativen Bereichen, während die Strategie Gesamtfahrzeug das sehr breite Leistungsportfolio und die globale Präsenz behandelt“, erläutert Nina Leffers, Studienleiterin beim Beratungsunternehmen Stahl Automotive Consulting.

Um Entwicklungsdienstleister am Standort Deutschland zu stärken, sind laut Studie eine zielgerichtete und wettbewerbsfähige F&E-Förderung, umfassendere steuerliche F&E-Förderungen sowie die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte Umqualifizierung und Weiterbildung dringend geboten.