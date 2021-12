Das TCE konzentriert sich derzeit auf Batterien für den Modularen Elektro-Baukasten (MEB) für Elektroantriebe und den Modularen Querbaukasten (MQB) für Hybridantriebe sowie auf unterschiedliche Ladestationen, die für alle Elektrofahrzeuge verwendet werden. Insgesamt hat das Zentrum eine Testkapazität von 1,3 Megawatt. Mehr als 25 Experten können am spanischen Standort jährlich bis zu 6.000 vollständige Analysen durchführen. In der Werkstatt kann an bis zu acht Fahrzeuge gleichzeitig gearbeitet werden. Des Weiteren verfügt das TCE über mehrere Klimakammern, in denen Batterien und Module bei extremen Temperaturen getestet werden. Allein auf dem Hochspannungs-Sicherheitsprüfstand werden Seat zufolge etwa 1.750 Untersuchungen pro Jahr durchgeführt.