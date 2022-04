Forscher im Projekt PerForManZ haben sich zum Ziel gesetzt, die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien zu steigern und gleichzeitig den Einsatz kritischer Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt, Nickel und Naturgraphit zu reduzieren. Dieses Vorhaben soll durch die Kombination neuer Konzepte bei den Speichermaterialen, den eingesetzten Komponenten und dem Zellaufbau realisiert werden. Durchgeführt wird das Projekt vom baden-württembergischen Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Zusammenarbeit mit einigen Industrieunternehmen, darunter unter anderem die BMW Group als assoziierter Partner. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung beteiligt sich mit einer Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Material- und Zelldesign überarbeitet

Ein großes Problem bei der Produktion von kommerziellen Hochenergiezellen sei die schwierige Verarbeitung von Silicium, so die Projektverantwortlichen. Das Halbmetall wäre in der Lage, deutlich mehr Lithium zu speichern als das üblicherweise verwendete Graphit, wirke sich jedoch in herkömmlichen Produktionsprozessen negativ auf Material und Elektrode aus. Mit dem Forschungsvorhaben soll für dieses Problem ein Lösungskonzept erarbeitet werden. Ansatzpunkt sind das Material- und das Zelldesign. Die Materialien werden dabei so ausgelegt, dass sie direkt in üblichen Fertigungsprozessen für Elektroden eingesetzt werden können.