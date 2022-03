Wie sieht eine erfolgreiche und effiziente Verbindung zwischen Menschen, Maschinen und Produkten aus? Was sind die Erfolgsfaktoren von Manufacturing Excellence, die zielorientiert die Digitalisierung vorantreiben? Die Unternehmensberatung Agamus Consult beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesen Fragenstellungen. Dank einer umfangreichen Analyse der erhobenen Daten aus der Initiative „Automotive Lean Production“ sowie ihrer hohen Branchen- und Umsetzungskompetenz bietet das von Marc Kräutle und Dr. Werner Geiger geführte Unternehmen 50 Denkanstöße und Inspirationen in Kurzform.

Think & Act – Best Practices für Operational Excellence von Branchenexperten

Seit 15 Jahren führt Agamus Consult in Kooperation mit der Automobil Produktion die europaweite Initiative „Automotive Lean Produktion – Award & Study“ durch. Die Initiative steht unter dem Motto „Von den Besten Lernen“, an der seit 2006 bisher mehr als 1300 Werke teilgenommen haben. Die Best Performer werden nach einem intensiven Assessment mit dem gleichnamigen Automotive Lean Production Award in mehreren Kategorien ausgezeichnet.

Die Studie geht vor allem folgenden Fragestellungen nach: Was sind die Erfolgsfaktoren von Lean Production? Wie werden schlanke Methoden und Strategien in welchem Umfang angewendet und was sind die Ergebnisse bei Qualität, Kosten und Lieferperformance? Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisierung der Fertigung auf die bestehenden Produktionssysteme aus?