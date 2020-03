Bei der Prozessüberwachung in der Lackiererei werden Audi-Mitarbeiter künftig durch eine neue Software unterstützt. Das in Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche am Standort Neckarsulm entwickelte Paintshop Cockpit (PSC) bündelt, sortiert und prüft Daten aus dem Lackiervorgang und hilft dabei, mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen.

Dafür werden Auffälligkeiten wie kleinste Schmutzpartikel oder Luftbläschen im Lack direkt an der Linie in ein bereits bestehendes IT-System, die so genannte elektronische Wagenbegleitkarte, eingetragen. Die dort gespeicherten Daten werden dann zusammen mit der Schichtzeit, der Lackfarbe und dem Fahrzeugmodell im PSC ausgewertet.