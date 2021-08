Bosch erweitert Portfolio im Bereich Batterieproduktion

„Wir gehen davon aus, dass der weltweite Batteriemarkt jährlich um bis zu 25 Prozent wächst“, sagt Bosch-Geschäftsführer Rolf Najork, zuständig für die Industrietechnik. Der Zulieferer entwickelt deshalb Anlagen, Maschinen, Hard- und Software zur Fertigung von Batteriemodulen und -packs, die aus zylindrischen, prismatischen oder Pouch-Zellen gebaut werden. Dabei werden Schraub-, Schweiß- oder Klebe-Prozesse genutzt. Je nach Anforderung liefert Bosch sowohl teilautomatisierte als auch vollautomatische Linien. Auch Antriebs- und Steuerungstechnologien, Fertigungsmanagementsysteme zur Produktionsplanung sowie Software für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen seien Teil des Portfolios.

In den eigenen Werken kommt die Industrietechnik einerseits in Eisenach, andererseits im ungarischen Miskolc zum Einsatz. Am deutschen Standort startet Bosch mit der Serienproduktion von 48-Volt-Batterien der zweiten Generation. Sie werden zur Hybridisierung von Pkw genutzt. Die Investitionen zum Ausbau der dortigen Fertigung belaufen sich in diesem Jahr auf 70 Millionen Euro. In Ungarn kommt das eigene Knowhow hingegen der Produktion von E-Bike-Akkus zugute.